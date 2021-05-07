07 Mayıs 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Boluspor Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Boluspor Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.05.2021

. Lig'in 34. ve son haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Peki, Boluspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Boluspor - Eskişehirspor maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

. Lig'de sezonun 34. ve son hafta maçları başlıyor. Günün ilk maçında ile , 'nda karşı karşıya gelecek.

Boluspor, mücadele öncesi topladığı 39 puanla 12. sırada yer alıyor. Küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ise 8 puanla son sırada bulunuyor.

BOLUSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Mayıs Cuma günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak Boluspor - Eskişehirspor maçı ve ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAŞİT YORGANCILAR YÖNETECEK

TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak Boluspor - Eskişehirspor maçında hakem düdük çalacak. Yorgancılar'ın yardımcılıklarını ve yapacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Akhisarspor - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?. Akhisarspor - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?.
Hakan Keleş A Spor'a konuştu! 44 yıllık özlemi bitireceğiz Hakan Keleş A Spor'a konuştu! "44 yıllık özlemi bitireceğiz"
Bandırmaspor'un yeni hocası belli oldu! Bandırmaspor'un yeni hocası belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör