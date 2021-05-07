Boluspor Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Boluspor, sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek. Peki, Boluspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Boluspor - Eskişehirspor maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'de sezonun 34. ve son hafta maçları başlıyor. Günün ilk maçında Boluspor ile Eskişehirspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Boluspor, mücadele öncesi topladığı 39 puanla 12. sırada yer alıyor. Küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ise 8 puanla son sırada bulunuyor.
BOLUSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
7 Mayıs Cuma günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak Boluspor - Eskişehirspor maçı TRT Spor ve beIN SPORTS MAX HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
RAŞİT YORGANCILAR YÖNETECEK
TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak Boluspor - Eskişehirspor maçında hakem Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Yorgancılar'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Muhammet Yumak yapacak.
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