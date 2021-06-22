Son dakika spor haberleri: Bursaspor'dan flaş karar! Forma sponsorluğu...
Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'da yönetimden flaş bir karar geldi. Yeşil-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda her maç için formaların reklam alanları (göğüs, sırt, kol ve şort) oynanacak her maçta ayrı ayrı satışa sunulacağını duyurdu.
Normal sezonu 36 hafta sürecek olan TFF 1'inci Lig forma reklam alan fiyatlar ise şu şekilde:
Forma göğüs: 250 bin TL (1 adet - 1 maç)
Forma sırt: 150 bin TL (1 adet - 1 maç)
Forma kol: 75 bin TL (1 adet - 1 maç)
Şort: 35 bin TL (1 adet - 1 maç)
Kulüpten yapılan açıklamada ise "Bu planlamayla Bursasporumuza reklam desteğinin verilmesinin kolaylaştırılması ve kulübümüzün yıllık forma reklam gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan yeni sezonda Bursastore mağazalarında satışa sunulacak formaların sezonluk reklam alanlarının (göğüs, sırt, kol ve şort) bedelleri de şu şekilde belirlendi:
Forma göğüs: 800 bin TL
Forma sırt: 550 bin TL
Forma kol: 350 bin TL
Şort: 250 bin TL
Tozluk 250 bin TL
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