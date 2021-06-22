22 Haziran 2021, Salı

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberleri: Bursaspor'dan flaş karar! Forma sponsorluğu...

Bursaspor'dan flaş karar! Forma sponsorluğu...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: . Lig takımlarından 'da yönetimden flaş bir karar geldi. Yeşil-beyazlılar, -2022 sezonunda her maç için formaların reklam alanları (göğüs, sırt, kol ve şort) oynanacak her maçta ayrı ayrı satışa sunulacağını duyurdu.

'nde göreve gelmelerinin ardından, çeşitli ekonomik hamleler ile kulübün mali sorununu gidermeyi amaçlayan yönetim, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, -22 sezonunda formaların reklam alanları (göğüs, sırt, kol ve şort) oynanacak her maçta ayrı ayrı satışa sunulacak.

Normal sezonu 36 hafta sürecek olan 'inci Lig forma reklam alan fiyatlar ise şu şekilde:
Forma göğüs: 250 bin TL (1 adet - 1 maç)
Forma sırt: 150 bin TL (1 adet - 1 maç)
Forma kol: 75 bin TL (1 adet - 1 maç)
Şort: 35 bin TL (1 adet - 1 maç)

Kulüpten yapılan açıklamada ise "Bu planlamayla Bursasporumuza reklam desteğinin verilmesinin kolaylaştırılması ve kulübümüzün yıllık forma reklam gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yeni sezonda mağazalarında satışa sunulacak formaların sezonluk reklam alanlarının (göğüs, sırt, kol ve şort) bedelleri de şu şekilde belirlendi:
Forma göğüs: 800 bin TL
Forma sırt: 550 bin TL
Forma kol: 350 bin TL
Şort: 250 bin TL
Tozluk 250 bin TL

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