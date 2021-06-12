12 Haziran 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor borcunu açıkladı!

Bursaspor'un borcu açıklandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , resmi internet sitesinden borçlarını açıkladı. Yeşil-beyazlılar, genel toplamda Euro bazında 7 milyon 840 bin, Dolar bazında 556 bin, CHF 566 bin, Türk Lirası olarak da 8 milyon 249 bin 628 TL borcu bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Kulübü, resmi internet sayfasından Transfere Engel Futbol Ailesi Borçları, Lisansa Engel Futbol Ailesi Borçları ve de Yargılama Aşamasındaki Futbol Aile Borçlarını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"5 Haziran Cumartesi günü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucu görevi devralan Yönetim Kurulumuz Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler; devraldıkları tarih itibari ile kulübün Transfere Engel Futbol Ailesi Borçları, Lisansa Engel Futbol Ailesi Borçları ve de Yargılama Aşamasındaki Futbol Aile Borçlarını şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna açıkladı."

Buna göre Bursaspor'un genel toplamda Euro bazında 7 milyon 840 bin, Dolar bazında 556 bin, CHF 566 bin, Türk Lirası olarak da 8 milyon 249 bin 628 TL borcu bulunuyor.

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