11 Haziran 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Son dakika transfer haberleri: Kocaelispor'dan Bogdan Stancu bombası!

1. Lig ekibinden Stancu bombası!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı , transferde adından söz ettirmek istiyor. Yeşil-siyahlıların asbaşkanı ve transfer komitesi üyesi Mehmet Yaşar, 'yu kadroya katmak istediklerini dile getirdi. | Son dakika transfer haberleri

Kulüp tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, 'un köklü ve büyük bir camia olduğunu belirterek, taraftarların kendilerinden iyi bir takım oluşturulmasını beklediğini söyledi.

Kocaelispor'a yakışan bir kadro oluşturmak için teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yaşar, "'yla ilgili görüşmelerimiz var. Stancu'yla çalışmak istiyoruz. Maliyetleri uydurabilirsek Kocaelispor'a katmaya çalışacağız. Önemli bir futbolcu, üst ligden bir futbolcu. Üst ligden birkaç futbolcu almamız gerekiyor çünkü rakiplerimiz bu anlamda çok ciddi transferler yapıyor. Onlardan geri kalmamamız gerekiyor. Stancu'yla ilgileniyoruz." diye konuştu.

Yaşar, Stancu'nun geçen sene oynadığı maliyete kendilerinin çıkamadığını dile getirerek, "Stancu'nun bizim istediğimiz fiyata gelmesi gerekiyor. Baya yol kat ettik, ufak tefek pürüzler kaldı. Onları da aşabilirsek inşallah kulübe kazandıracağız gibi." ifadesini kullandı.

Renklerine bağladıkları 'nin transfer süreci hakkında konuşan Yaşar, transfer konusunda çok yönlü ve dikkatli çalıştıklarını söyledi.

Yaşar, Güney Afrikalı santrafor 'yla ilgili Akçay'ın olumlu görüş verdiğini belirterek, "Bir teklif verdik ama Stancu transferini bitirebilirsek Dino transferini askıya alırız. Onun önünde bir de yerli forvetimiz var, Dino en son düşündüğümüz bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

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