Adanaspor 0-0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ümraniyespor ilk puan kaybını yaşadı

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adanaspor'la Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle sona erdi.

TFF 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Adanaspor'la Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor ligde ilk puan kaybını yaşadı ve 16 puana yükseldi. Adanaspor ise 6 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Ümraniyespor'da Oğuz, ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta top auta gitti.

31'inci dakikada Ümraniyespor'da sağ kanatta Del Valle'nin ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz'un yaptığı vuruş auta çıktı.

37'nci dakikada Adanaspor'un ceza sahası içerisinde savunmadan seken topa röveşata vuran Camara, topu üstten auta attı.

39'uncu dakikada Adanaspor'da Donkor'un sol kanattan açtığı ortaya İsmail kafayla vurdu fakat kaleci Burak, topu kornere çeldi.

84'üncü dakikada Adanaspor'da Donkor'un sol kanatta verdiği ara pasla topla buluşan Orkan'ın ceza sahası içe açtığı ortada top, kaleci Burak'ın elinde kaldı.

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