19 Eylül 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Samsunspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Samsunspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6. hafta maçında Samsunspor ile Gençlerbirliği, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Samsunspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Samsunspor - Gençlerbirliği maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Samsunspor ile Gençlerbirliği, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Peki, Samsunspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak Samsunspor - Gençlerbirliği maçı 19 Eylül Pazar günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak. Mücadele hakem Onur Kalabaş görev yapacak.

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