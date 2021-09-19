Tuzlaspor - Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6. hafta maçında Tuzlaspor ile Bursaspor, Vefa Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Tuzlaspor - Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tuzlaspor - Bursaspor maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

TFF 1. Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün ilk maçında Tuzlaspor ile Bursaspor, Vefa Stadı'nda karşılaşacak. Peki, Tuzlaspor - Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

TUZLASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak Tuzlaspor - Bursaspor maçı 19 Eylül Pazar günü (bugün) saat 13.30'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak. Mücadele hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

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