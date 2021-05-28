28 Mayıs 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Kocaelispor 4-0 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kocaelispor TFF 1. Lig'de!

Kocaelispor 1. Lig'de!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

Son dakika spor haberleri: TFF 2. Lig play-off finalinde , 'u , Benhur, ve Bahattin'in golleriyle 4-0 mağlup ederek 12 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig play-off finalindeki Marmara derbisinde ile , 'nda karşı karşıya geldi. 'in düdük çaldığı mücadelede Kocaeli temsilcisi, rakibini 2. dakikada , 38. dakikada , 41. dakikada Akpınar ve 88. dakikada Bahattin Köse'nin attığı gollerle 4-0 mağlup ederek 12 yıl aradan sonra TFF 1. Lig'e yükseldi.

Öte yandan Sakaryaspor'da , 65. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kocaelispor, Eyüpspor ve Manisa FK'nın ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Kocaelispor'un sol kanattan Burak Süleyman ile kullandığı korner vuruşunda Nizam'ın kafa vuruşu üst direkten döndü, devamında, Musa Nizam topu filelerle buluşturdu: 1-0

9'uncu dakikada Sakaryaspor'un Nuri ile sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda Burak Öksüz'ün ceza sahası içinden gelişine şutu üstten auta çıktı.

27'nci dakikada sol kanattan Burak Süleyman'ın ortasında Tahir Babaoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Oğuz topu kornere çeldi.

34'üncü dakikada Kocaelispor'un sağ çaprazdan kazandığı duran topta İrfan Başaran'ın şutu yan ağlarda kaldı.

38'inci dakikada Tahir'in ceza sahası içinde yerden pasında Benhur Keser topu boş ağlara gönderdi: 2-0.

41'inci dakikada yine sağ kanattan yüklenen Kocaelispor'da Burak Süleyman'ın pasında Murat Cem topu ağlara gönderdi: 3-0.

45+3'üncü dakikada Berk'in kullandığı duran topta kaleci Bayram gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Kocaelispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

50'nci dakikada Tahir Babaoğlu'nun kafa pasında ceza sahası içinde Burak Süleyman'ın yerden şutu direğin yanından auta çıktı.

88'inci dakikada uzun topla ceza sahası dışında buluşan Bahattin yaptığı aşırma vuruşla topu kaleci Oğuz'un üzerinden ağlara gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.

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