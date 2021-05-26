26 Mayıs 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Altınordu 0 - 1 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay Süper Lig'de! 18 yıl sonra...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

. Lig play-off final maçında ile , 'e yükselmek için kozlarını paylaştı. 'nda oynanan maçta Altay, 89. dakikada Paixao'nun attığı golle maçı 1-0 kazanarak adını Süper Lig'e yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

.Lig Play-Off finalinde 'yu 1-0'lık skorla geçen , 18 yıl sonra 'e yükseldi. En son 2003 yılında deplasmanında Süper Lig'e veda eden Altay, yine İstanbul deplasmanında bu sefer 1. Lig özlemini dindirdi.

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu ile Altay kozlarını 'nda paylaştı. Oynanan dev final sonunda Süper Lig'in son biletini, rakibini 1-0'lık skorla geçen Altay aldı. 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e merhaba diyen ekibi, Süper Lig'de en son 2002-2003 yılında mücadele etmişti. O sezon ligi 16. sırada tamamlayan Altay, ve ile birlikte küme düşmüştü. Son Süper Lig maçını 31 Mayıs 2003 yılında İstanbulspor'a karşı oynayan Altay, sahadan 1 puanla ayrılarak küme düşmüştü. İstanbul'da Altınordu'yu mağlup ederek 6 bin 57 gün sonra Süper Lig'e çıktı.

5. SIRADA TAMAMLAMIŞTI

63 puanla sezonu 5. sırada tamamlayan Altay'da normal sezonun bitimine iki hafta kala göreve tecrübeli Teknik Direktör gelmişti. Tarihinde 6 kez play-off oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 3'ünde finale çıktı. Daha önceki final mücadelelerinde 2005-2006'da 'a ve 2006-2007'de 'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamayan Altay, bu akşam Altınordu'yu yenerek 1. Lig özlemini dindirdi.

İZMİR EKİBİ SAYISI 2 OLDU

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda iki İzmir takımı mücadele edecek. Tam 41 sezon Süper Lig tecrübesi olan ve 18 yıldır Süper Lig'e hasret olan Altay, önümüzdeki sezon İzmir'i Göztepe ile birlikte temsil edecek.

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