26 Mayıs 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Altınordu Altay maçında penaltı itirazları! İşte o pozisyon...

Play-off finalinde penaltı itirazları! İşte o anlar...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

. Lig play-off final maçında ile karşı karşıya geldi. Maçın 50. dakikasında Altınordu, Altay kalesine tehlikeli geldi. Metehan'ın ortasında top savunmadan kornere çıktı. Altınordulu oyuncular maçın hakemi 'a penaltı itirazlarında bulundu. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri

. Lig play-off final maçında ile , Süper Lig'e yükselmek için kozlarını paylaştı. Maçın 50. dakikasında Altınordu, Altay kalesine tehlikeli geldi. Metehan'ın kanattan taşıdığı ve ortasını yaptığı top, Altay savunmasında kaptan 'in müdahalesi sonucu kornere çıktı. Bu pozisyonun ardından Altınordulu oyuncular maçın hakemi 'a penaltı itirazlarında bulundu.

İŞTE O POZİSYON


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