Son dakika spor haberi: Altınordu Altay maçında penaltı itirazları! İşte o pozisyon...

Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Altınordu ile Altay karşı karşıya geldi. Maçın 50. dakikasında Altınordu, Altay kalesine tehlikeli geldi. Metehan'ın ortasında top savunmadan kornere çıktı. Altınordulu oyuncular maçın hakemi Cüneyt Çakır'a penaltı itirazlarında bulundu. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Altınordu ile Altay, Süper Lig'e yükselmek için kozlarını paylaştı. Maçın 50. dakikasında Altınordu, Altay kalesine tehlikeli geldi. Metehan'ın kanattan taşıdığı ve ortasını yaptığı top, Altay savunmasında kaptan İbrahim'in müdahalesi sonucu kornere çıktı. Bu pozisyonun ardından Altınordulu oyuncular maçın hakemi Cüneyt Çakır'a penaltı itirazlarında bulundu.

İŞTE O POZİSYON



(Fotoğraf: TRT Spor)

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