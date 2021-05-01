01 Mayıs 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Ümraniyespor - Altay maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

. Lig'in 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Altay maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da 'da canlı yayınlanacak. (Konferans yayın)

Altınordu - Tuzlaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Altınordu - Tuzlaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Altınordu - Tuzlaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Giresunspor - Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Giresunspor - Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Keçiörengücü - Menemenspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Keçiörengücü - Menemenspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör