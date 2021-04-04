04 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Boluspor 1-2 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adana deplasmanda Bolu'yu devirdi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

. Lig'in 28. haftasında , deplasmanda 'u ve 'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beypiliç , TFF 1'inci Lig'de kendi evinde rakibi 'a 2-1 mağlup oldu.

8'inci dakikada gelişen atağında ceza sahası içinde 'nın düzgün ve güzel vuruşunu kaleci Karacic kurtardı. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

15'inci dakikada Adanaspor atağında Atalay'ın pasında topla buluşan 'ın isabetli vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-1.

30'uncu dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında 'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kassongo'nun şutu direkten döndü. Dönen topa vuran Mustafa'nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

32'inci dakikada 'nun kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topa Kassongo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

61'nci dakikada Özkan'ın ara pasında topla buluşan 'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.

82'nci dakikada Beypiliç Boluspor defansının arkasına doğru atılan topta 'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Slimani topu ayağıyla çıkarmayı başardı. Dönen topu alan Serdar'ın vuruşu ise az farkla dışarı çıktı.

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