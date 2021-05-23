Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'da Mario Balotelli sesleri!
Dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a "Mario Balotelli ile görüşüyoruz. Resmi teklifimizi yaptık" açıklamasını yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Uzun bir aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönen Adana Demirspor, sezona iddialı bir başlangıç yapmak için kolları sıvadı. Transfer operasyonunu sürdüren Akdeniz ekibi gündem yaratacak bir ismin peşine düştü. Mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, A Spor'a yaptığı açıklamada, Mario Balotelli'ye teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Mario Balotelli, sezonu İtalya Serie B ekibi Monza'da geçirdi. Monza'da 14 maça çıkan Ganalı futbolcu, 6 gol ve 1 asist kaydetti.
30 yaşındaki futbolcu kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool ve Marsilya gibi takımların formalarını giydi.
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