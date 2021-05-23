23 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'da Mario Balotelli sesleri!

Süper Lig ekibinde Mario Balotelli sesleri!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

Dünyaca ünlü golcü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Başkanı , 'a "Mario Balotelli ile görüşüyoruz. Resmi teklifimizi yaptık" açıklamasını yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Uzun bir aranın ardından yeniden 'e dönen , sezona iddialı bir başlangıç yapmak için kolları sıvadı. Transfer operasyonunu sürdüren ekibi gündem yaratacak bir ismin peşine düştü. Mavi-lacivertli kulübün başkanı , 'a yaptığı açıklamada, 'ye teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon 'ın da transfer gündemine gelen Mario Balotelli, sezonu ekibi 'da geçirdi. Monza'da 14 maça çıkan Ganalı futbolcu, 6 gol ve 1 asist kaydetti.

30 yaşındaki futbolcu kariyerinde Inter, , , ve gibi takımların formalarını giydi.

Süper Lig ekibi Balotelli'ye teklif yaptı!

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