22 Mayıs 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de İstanbulspor-Altay play-off rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İstanbulspor - Altay maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

. Lig'den, 'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off maçlarında finale çıkacak ilk takım belli oluyor. 'de oynanan karşılaşmada 'u 3-2 ile geçen rövanş öncesi avantajlı durumda. Peki, İstanbulspor-Altay play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar...

. Lig'de ve 'un ardından 'e çıkacak son takım play-off maçlarıyla belli oluyor. İlk maçı 3-2 kaybeden , sahasında temsilcisi 'ı konuk edecek. Futbolseverler bu karşılaşmayı merakla bekliyor.
📺 İSTANBULSPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor'un Altay'ı konuk edeceği maç bu akşam saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor ile beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEVZAT DEMİR TESİSLERİ'NDE HAZIRLANDI

Altay, teknik direktör ve yardımcı antrenörler gözetiminde 'nde akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi yaptığı bu antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

FİNALE KİM YÜKSELECEK?

Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle bugün saat 18.00'de 'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem düdük çalacak. Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Samsunspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig Play-off Samsunspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig Play-off
Başkan adayından flaş vaat! Maçları bedava yapacağım Başkan adayından flaş vaat! "Maçları bedava yapacağım"
Altınordu avantajı kaptı! Altınordu avantajı kaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör