Spor Toto 1. Lig'den, Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off maçlarında finale çıkacak ilk takım belli oluyor. İzmir'de oynanan karşılaşmada İstanbulspor'u 3-2 ile geçen Altay rövanş öncesi avantajlı durumda. Peki, İstanbulspor-Altay play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar...

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak son takım play-off maçlarıyla belli oluyor. İlk maçı 3-2 kaybeden İstanbulspor, sahasında İzmir temsilcisi Altay'ı konuk edecek. Futbolseverler bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

📺 İSTANBULSPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor'un Altay'ı konuk edeceği maç bu akşam saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor ile beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEVZAT DEMİR TESİSLERİ'NDE HAZIRLANDI

Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ve yardımcı antrenörler gözetiminde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi yaptığı bu antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

FİNALE KİM YÜKSELECEK?

Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle bugün saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.

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