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TFF 1. LİG

İstanbulspor-Altay | CANLI

İstanbulspor-Altay | CANLI
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında sahasında 'ı ağırlıyor. İlk karşılaşmayı İzmir ekibi sahasında 3-2 kazanırken, rövanşa bu avantajla çıkıyor. İstanbulspor-Altay maçının tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. Dev mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

İSTANBULSPOR-ALTAY İLK 11'LER

İstanbulspor: , , , , , , , , Levent, , Abazaj.

Altay: , Tolga, İbrahim, Murat, , , Scuk, , , Erhan, Paixao.

FİNALE KİM YÜKSELECEK?

Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşıyor. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.

İSTANBULSPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor'un Altay'ı konuk edeceği maç saat 18.00'de başladı. Dev karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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