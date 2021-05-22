Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor sahasında Altay'ı ağırlıyor. İlk karşılaşmayı İzmir ekibi sahasında 3-2 kazanırken, rövanşa bu avantajla çıkıyor. İstanbulspor-Altay maçının tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında İstanbulspor ile Altay kozlarını paylaşıyor. Dev mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

İSTANBULSPOR-ALTAY İLK 11'LER

İstanbulspor: Alperen, Melih, Atchom, Wellington, Ali, Uygar, Onur, Ethemi, Levent, İbrahim, Abazaj.

Altay: Cihan, Tolga, İbrahim, Murat, Mehmet, Poko, Scuk, Kappel, Regattin, Erhan, Paixao.

FİNALE KİM YÜKSELECEK?

Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşıyor. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.

İSTANBULSPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor'un Altay'ı konuk edeceği maç saat 18.00'de başladı. Dev karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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