21 Mayıs 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Bursaspor Başkan Adayı Serdar Acarhoroz'dan flaş vaat! "Maçları ücretsiz yapacağım"

Başkan adayından flaş vaat! Maçları bedava yapacağım
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 Giriş Tarihi: 21.05.2021

'da seçim vakti yaklaşıyor. 5 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan genel kurulda başkan adayı olan , dikkat çeken bir vaatte bulundu. Acarhoroz, maçları ücretsiz yapıp, reklam gelirlerini arttıracağını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nde, 5 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan genel kurulda başkan adayı olan , maçları ücretsiz yapıp, reklam gelirlerini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

. Lig ekiplerinden 'da gözler kongreye çevrildi. 5 Haziranda gerçekleştirilecek olağan genel kurulda başkanlık koltuğu için yarışacak olan Acarhoroz, dikkat çeken bir projesini duyurdu. Acarhoroz, göreve gelmeleri hâlinde maçları ücretsiz yaparak, reklâm gelirlerini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Serdar Acarhoroz'un açıklaması şu şekilde: "Maçları ücretsiz yaparak stadımızı en yüksek kapasitede kullanıp, reklâm gelirlerimizi artıracağız. Böylece federasyona ödenmesi gereken bedel reklam geliri olarak sağlanırken, takımımıza ayrıca gelir sağlamış olacağız. Bursaspor'a alacaklı olmak için değil, bütün borçlarını ödeyecek projelerimizle, gerçekçi, itibarlı ve şaibesiz bir yönetim için adayız. Göreceksiniz ki hep birlikte 'e tekrar damga vurmaya geliyoruz."

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