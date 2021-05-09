TFF 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Balıkesirspor ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Altınordu maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak (Konferans yayın)

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