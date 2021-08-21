TFF 1. Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Adanaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Adanaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Gençlerbirliği maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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