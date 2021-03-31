İstanbulspor Mustafa Dalcı ile anlaşmaya vardı!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi. Dalcı bu sezon iki takım çalıştırdığı için maçları tribünden takip edecek.
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile gelecek sezon için anlaştıklarını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'nın bu sezon iki takım çalıştırdığı için kulübede görev alamayacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Mustafa Dalcı ile 2021-2022 sezonu adına anlaşma sağlamıştır. Mustafa Dalcı bu sezon içerisinde iki takım çalıştırdığı için kurallar gereği üçüncü bir takım çalıştıramamaktadır. Bu sebeple mevcut Süper Lig hedefimizin ve gelecek sezonun planlaması adına kalan yedi haftalık süreçte takımımızın maçlarını tribünden takip edecek, yedek kulübemizde ise kendisinin teknik ekibi ve kulübümüzün Pro Lisans sahibi antrenörü Saffet Akbaş yer alacaktır."
Camiamıza ve spor kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. pic.twitter.com/KO9n8tlftx— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) March 31, 2021
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