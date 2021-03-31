31 Mart 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

İstanbulspor Mustafa Dalcı ile anlaşmaya vardı!

İstanbulspor'da Dalcı dönemi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Son dakika spor haberleri: . Lig takımlarından 'da 'den boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. Dalcı bu sezon iki takım çalıştırdığı için maçları tribünden takip edecek.

. Lig ekiplerinden , teknik direktör ile gelecek sezon için anlaştıklarını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'nın bu sezon iki takım çalıştırdığı için kulübede görev alamayacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Mustafa Dalcı ile 2021-2022 sezonu adına anlaşma sağlamıştır. Mustafa Dalcı bu sezon içerisinde iki takım çalıştırdığı için kurallar gereği üçüncü bir takım çalıştıramamaktadır. Bu sebeple mevcut hedefimizin ve gelecek sezonun planlaması adına kalan yedi haftalık süreçte takımımızın maçlarını tribünden takip edecek, yedek kulübemizde ise kendisinin teknik ekibi ve kulübümüzün sahibi antrenörü yer alacaktır."

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