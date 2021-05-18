18 Mayıs 2021, Salı

TFF 1. LİG

Altınordu 1 - 0 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altınordu avantajı kaptı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 Giriş Tarihi: 18.05.2021

. Lig'de play-off yarı final karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve rövanş öncesinde avantajı kaptı.

. Lig'de play-off yarı final maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada kaydetti. Samsunspor ise 92. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Ayrıca Altınordu'da Hüsamettin Yener, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte rövanş maçı öncesinde Altınordu avantaj sağladı.

Serinin ikinci ve rövanş maçı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de 'nda oynanacak.

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