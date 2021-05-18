Altınordu 1 - 0 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final karşılaşmasında Altınordu ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve rövanş öncesinde avantajı kaptı.
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maçında Altınordu ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Altınordu'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Yusuf Yalçın Arslan kaydetti. Samsunspor ise 92. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Ayrıca Altınordu'da Hüsamettin Yener, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte rövanş maçı öncesinde Altınordu avantaj sağladı.
Serinin ikinci ve rövanş maçı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig