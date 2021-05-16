16 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig Play-off

Altay - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

. Lig'den 'e yükselmek isteyen ile , play-off mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. ve 'un ardından 'e çıkacak 3. takımın belli olacağı play-off müsabakaları başlıyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - İstanbulspor maçı 17 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de 'dan canlı yayınlanacak.

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