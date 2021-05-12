12 Mayıs 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının tarihi değişti

Play-off yarı final maçlarının tarihi değişti
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, daha önce 16 ve 17 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan yarı final ilk maçlarının 17 ve 18 Mayıs, 21 Mayıs'ta oynanması planlanan rövanş maçlarının ise 22 Mayıs'ta oynanacağı belirtildi.

. Lig play-off yarı final maçlarının tarihi değişti. Karşılaşmaların yeni programı şöyle:

17 Mayıs Pazartesi:

20.00 - (Bornova )

18 Mayıs Salı:

18.00 - (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Mayıs Cumartesi:

18.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt )

21.00 Yılport Samsunspor-Altınordu ( )



Kaynak: AA
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