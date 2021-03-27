27 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Eskişehirspor'da 6 kişi Covid-19'a yakalandı

Eskişehirspor'a Covid-19 şoku!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'da, 5 futbolcu ve 1 personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-kırmızılı ekip, kentteki bir özel hastanede Covid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda 5 oyuncu ile 1 destek ekibi personelinin Covid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde 5 futbolcumuz ile 1 destek ekibi personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır. Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı." ifadeleri kullanıldı.

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