Eskişehirspor'da 6 kişi Covid-19'a yakalandı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da, 5 futbolcu ve 1 personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Siyah-kırmızılı ekip, kentteki bir özel hastanede Covid-19 testinden geçti.
Yapılan testler sonucunda 5 oyuncu ile 1 destek ekibi personelinin Covid-19'a yakalandığı belirlendi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde 5 futbolcumuz ile 1 destek ekibi personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır. Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı." ifadeleri kullanıldı.
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