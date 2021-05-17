17 Mayıs 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Altay İstanbulspor maçı CANLI

Altay - İstanbulspor | CANLI
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

. Lig Play-off turu ilk maçında Altay ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Altay - İstanbulspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

. Lig'de heyecan devam ediyor. Play-off turu mücadelesinde Altay ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Altay - İstanbulspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Altay - İstanbulspor maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

ALTAY - İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Altay: , Tolga, , , Erdem, , Scuk, , Ziya, Regattin, Paixao

İstanbulspor: , , , Mehmet, Ali, , Levent, , , , Mirkan Aydın

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