Altay İstanbulspor maçı CANLI
TFF 1. Lig Play-off turu ilk maçında Altay ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Altay - İstanbulspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Play-off turu mücadelesinde Altay ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Altay - İstanbulspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Altay - İstanbulspor maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
ALTAY - İSTANBULSPOR İLK 11'LER
Altay: Cihan, Tolga, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Erdem, Poko, Scuk, Kappel, Ziya, Regattin, Paixao
İstanbulspor: Alperen, Atchom, Wellington, Mehmet, Ali, Uygar, Levent, Onur Ergün, Melih, Abazaj, Mirkan Aydın
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