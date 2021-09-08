08 Eylül 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Bandırmaspor'da 6 futbolcu corona virüsüne yakalandı

O takımda corona vakası! 6 pozitif birden
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da Eyüpspor karşılaşması öncesi 6 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. | Son dakika spor haberleri

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da 6 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bandırmaspor'da milli takım maçları nedeniyle verilen ara sonrasında çalışmalarına başlanan Ümraniyespor maçı öncesinde, koronavirüs şoku yaşandı. Futbolculara yapılan testlerin sonuçlarına göre 6 futbolcunun testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan futbolcuların kimler olduğu konusunda bir açıklama yapılmazken, bordo beyazlılarda hafta sonu oynanacak Ümraniyespor deplasmanı ve hafta içi oynanacak Eyüpspor maçları için adeta seferberlik ilan edildi.
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