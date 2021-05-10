10 Mayıs 2021, Pazartesi
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"BU ŞEHİR SÜPER LİG'E YAKIŞACAK"
İlk hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunun altını çizen Karaahmet, "Burada çok güzel balık var, çok güzel Giresun pidesi var. Sahil kenti, bir tarafı mavi bir tarafı yeşil olan güzel bir yer. Burası Süper Lig için güzel bir deplasman olacak. Bu şehir Süper Lig'e yakışacak. Zaten genlerinde var bu. İnşallah önümüzdeki sezon bu kulübün ilk hedefi ligde kalmak. Ben böyle büyük hedefler koymayı sevmem. Önce ligde kalacak takımı yapmak tek hedefimiz" şeklinde konuştu.
"HAKEM VEYA FEDERASYON ELEŞTİRMEDEN DE ŞAMPİYON OLUNABİLİYOR"
Hakemlerin de hata yapabileceğini söyleyen Hakan Karaahmet, "Çünkü onlar da insan. Giresunspor'un istatistiklerine bakarsanız sadece bir penaltı attı. Herhalde bizim de ceza alanında düşün birçok oyuncumuz olmuştur. Hakemler de hata yapabilirler. Onları kötü adam ilan etmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hiç hakem veya federasyon eleştirmeden de şampiyon olunabiliyor" ifadelerini kullandı.
Giresunspor Başkanı Karaahmet maç sonunda konuştu! "Bu şehir Süper Lig'e yakışacak"
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, TFF 1. Lig'in 34. haftasında Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Karaahmet, "Burası Süper Lig için güzel bir deplasman olacak. Bu şehir Süper Lig'e yakışacak. Zaten genlerinde var bu. İnşallah önümüzdeki sezon bu kulübün ilk hedefi ligde kalmak" dedi.
TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ederek 44 yıllık Süper Lig hasretine son veren GZT Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Karaahmet, "Şu an ne hissettiğimi bilmiyorum ama güzel şeyler olduğu kesin. Çok uzun bir süreç. Bu uzun süre bize de baskı oldu oyuncularıma da. Ama büyük beklentiler ve büyük hedefler böyle kazanılabiliyor. Çok güzel bir sezon geçirdi Giresunspor, örnek bir sezon geçirdi" diye konuştu.
"BU ŞEHİR SÜPER LİG'E YAKIŞACAK"
İlk hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunun altını çizen Karaahmet, "Burada çok güzel balık var, çok güzel Giresun pidesi var. Sahil kenti, bir tarafı mavi bir tarafı yeşil olan güzel bir yer. Burası Süper Lig için güzel bir deplasman olacak. Bu şehir Süper Lig'e yakışacak. Zaten genlerinde var bu. İnşallah önümüzdeki sezon bu kulübün ilk hedefi ligde kalmak. Ben böyle büyük hedefler koymayı sevmem. Önce ligde kalacak takımı yapmak tek hedefimiz" şeklinde konuştu.
"HAKEM VEYA FEDERASYON ELEŞTİRMEDEN DE ŞAMPİYON OLUNABİLİYOR"
Hakemlerin de hata yapabileceğini söyleyen Hakan Karaahmet, "Çünkü onlar da insan. Giresunspor'un istatistiklerine bakarsanız sadece bir penaltı attı. Herhalde bizim de ceza alanında düşün birçok oyuncumuz olmuştur. Hakemler de hata yapabilirler. Onları kötü adam ilan etmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hiç hakem veya federasyon eleştirmeden de şampiyon olunabiliyor" ifadelerini kullandı.
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