09 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Şampiyonluk Adana’ya çok yakıştı

Şampiyonluk Adana’ya çok yakıştı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

TFF 1. Lig'in 34. haftasında 'u 4-1 mağlup eden ve şampiyon olarak 'e yükselen 'da teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Şampiyonluk ’ya çok yakıştı"

Teknik Direktörü , maçının ardından basın toplatınsında açıklamalarda bulundu. Demirspor'un 26 yıldır bugünü beklediğini ifade eden Aybaba, "İnanılmaz mutluyum. Memleketimizin takımı 26 yıldır bekliyordu. Adana kaliteli yerdir, insanları çok kalitelidir. Uzun yıllardır baskı altındaydı. Bu şampiyonluk Adana için kıvılcım olacaktır. Herkesi canı gönülden kutlarım. İnanılmazı başardılar. Her geçen gün tempo arttı, arkadaşlık arttı, takımdaşlık arttı. Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi giden takıma ekonomik olarak büyük katkılar koydu. Her isteği yerine getirdi. Bizlere herkes gönül bağıyla bağlandı. Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı. Adana Demirspor marka takımdır. Rakiplerimizin hepsini yendik. Şampiyonluğumuz apayrı bir hikaye. Dünyadaki sayılı şampiyonluk hikayelerinden biri. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adana'ya çok iyi gelecektir. Adana Demirspor'un katılımıyla Süper Lig çok renklenecektir" dedi.

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