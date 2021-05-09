09 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 1-2 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Giresunspor deplasmanda kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

. Lig'in son haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup ederek biletini aldı.

. Lig'de 'u 2-1 mağlup eden , 'e yükseldi. Çotanaklar, 34. ve son hafta maçında 'nda Tuzlaspor'un konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Giresunspor 5. dakikada 'nun attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip 15. dakikada 'nın penaltı golüyle durumu eşitledi. Çotanaklar'da 20. dakikada fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

YANLIŞ FORMAYLA OYUNA GİRDİ!
Karşılaşmada çok ilginç bir olay yaşandı. Tuzlaspor'da ikinci yarıda oyuna giren , yanlışlıkla takım arkadaşı 'un formasıyla sahaya çıktı. Maçın hakemi , 13 dakika sonra Fatih'i uyararak formasını değiştirmesini istedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılan Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi.

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