Tuzlaspor 1-2 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in son haftasında Giresunspor deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig biletini aldı.
Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi. Çotanaklar, 34. ve son hafta maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Tuzlaspor'un konuğu oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan Giresunspor 5. dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip 15. dakikada Prince Segbefia'nın penaltı golüyle durumu eşitledi. Çotanaklar'da Ibrahima Balde 20. dakikada fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
YANLIŞ FORMAYLA OYUNA GİRDİ!
Karşılaşmada çok ilginç bir olay yaşandı. Tuzlaspor'da ikinci yarıda oyuna giren Fatih Safran, yanlışlıkla takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya çıktı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, 13 dakika sonra Fatih'i uyararak formasını değiştirmesini istedi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılan Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig