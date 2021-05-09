İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bu ekipleri takip eden 4 takımın da play-off'ta Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği Spor Toto 1. Lig'de heyecan son haftada yaşanıyor. Mücadelelerin canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



MENEMENSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ



Menemenspor: Fatih, Emre, Ömer, Abdulkadir, Rıdvan, Cem Çelik, Berkay, Bekir, Tayfun, Aydın Yılmaz, Murat Yılmaz



Adana Demirspor: Muhammed, Süleyman, Tayyip Talha, Rassoul, Kaan, Sinan, Hasan, Gökhan, Yunus Akgün, Ezeh, Dibba







TUZLASPOR-GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ



Tuzlaspor: Angeler, Cajic, Arif, Yasin,Ferhat, Segbefia, Muhammed Gönülaçar, Pucko, Berk Can, Muhammed Sarıkaya, Özgür Can



Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Diarra, Sergen, Hüsamettin Tut, Uzodimma, Erol Can Akdağ, Mehmet Taş, Nalepa, Eren Tozlu, Balde.







ADANASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ



Adanaspor: Burak, Harun, Donkor, Cenk, İsmail, Uğurcan, Papa, Celil, Iko Seth, Kingsley, Sampson



Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Ferhat, Savicevic, Gökhan, Guido, Yasin, Nadir





İŞTE 3 TAKIMIN SÜPER LİG'E ÇIKMA İHTİMALLERİ



ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor, Menemenspor'u yendiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.

TFF 1. Lig'de son hafta öncesi Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunan ekiplerden Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıdı.

Aybaba'nın Kayserispor'u Süper Lig'e taşıdığı sezon GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de Kayserispor'da forma giyiyordu.

GİRESUNSPOR

Giresunspor, Tuzlaspor'u yendiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.

En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor.

Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmak için mücadele edecek.

YILPORT SAMSUNSPOR

Samsunspor'un Süper Lig'e direkt katılım bileti alabilmesi için Adanaspor'u yenmesi ve Adana Demirspor ile Giresunspor'dan birinin puan kaybetmesi gerekiyor.

TFF 1. Lig'de daha önce 7 kez Süper Lig vizesi alan Yılport Samsunspor, en fazla Süper Lig'e çıkan ekip konumunda bulunuyor. 1968-1969, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993 ve 2010-2011'de Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Samsunspor, daha önce 30 yıl Süper Lig'de mücadele etti.

Samsunspor'un Süper Lig'e çıktığı 1990-1991 ve 1992-1993 sezonlarında takımda futbolcu olarak yer alan Ertuğrul Sağlam, bu sefer teknik direktör olarak bunu başarmak isteyecek.

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