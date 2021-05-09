09 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de kader günü! Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? | CANLI

Süper Lig'e çıkacak takımlar belli oluyor! | CANLI
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

.Lig'in son haftasında 'e doğrudan çıkacak 2 takım belli oluyor. -, - ve -Samsunspor maçlarının ardından hangi takım Süper Lig vizesi alacak merak konusu oldu. Zorlu 3 karşılaşmanın canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İlk 2 takımın doğrudan 'e yükseleceği, bu ekipleri takip eden 4 takımın da play-off'ta Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği . Lig'de heyecan son haftada yaşanıyor. Mücadelelerin canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

MENEMENSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Menemenspor: Fatih, Emre, Ömer, Abdulkadir, , , , , Tayfun, , Murat Yılmaz

Adana Demirspor: , Süleyman, Tayyip Talha, Rassoul, Kaan, Sinan, Hasan, Gökhan, Yunus Akgün, Ezeh, Dibba



TUZLASPOR-GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Tuzlaspor: Angeler, Cajic, Arif, Yasin,Ferhat, Segbefia, Muhammed Gönülaçar, Pucko, Berk Can, Muhammed Sarıkaya, Özgür Can

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Diarra, Sergen, Hüsamettin Tut, Uzodimma, Erol Can Akdağ, Mehmet Taş, Nalepa, Eren Tozlu, Balde.



ADANASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Adanaspor: Burak, Harun, Donkor, Cenk, İsmail, Uğurcan, Papa, Celil, Iko Seth, Kingsley, Sampson

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Ferhat, Savicevic, Gökhan, Guido, Yasin, Nadir

İŞTE 3 TAKIMIN SÜPER LİG'E ÇIKMA İHTİMALLERİ

ADANA DEMİRSPOR

, 'u yendiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.

. Lig'de son hafta öncesi Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunan ekiplerden Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıdı.

Aybaba'nın Kayserispor'u Süper Lig'e taşıdığı sezon GZT Teknik Direktörü Hakan Keleş de Kayserispor'da forma giyiyordu.

GİRESUNSPOR

Giresunspor, 'u yendiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.

En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor.

Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmak için mücadele edecek.

YILPORT SAMSUNSPOR

Samsunspor'un Süper Lig'e direkt katılım bileti alabilmesi için 'u yenmesi ve Adana Demirspor ile Giresunspor'dan birinin puan kaybetmesi gerekiyor.

TFF 1. Lig'de daha önce 7 kez Süper Lig vizesi alan Yılport Samsunspor, en fazla Süper Lig'e çıkan ekip konumunda bulunuyor. 1968-1969, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993 ve 2010-2011'de Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Samsunspor, daha önce 30 yıl Süper Lig'de mücadele etti.

Samsunspor'un Süper Lig'e çıktığı 1990-1991 ve 1992-1993 sezonlarında takımda futbolcu olarak yer alan Ertuğrul Sağlam, bu sefer teknik direktör olarak bunu başarmak isteyecek.

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