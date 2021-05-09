09 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Ankaraspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Ankaraspor - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

. Lig'in 34. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaraspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaraspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - İstanbulspor maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de 'da canlı yayınlanacak (Konferans yayın)

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