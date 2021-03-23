23 Mart 2021, Salı

TFF 1. LİG

İstanbulspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

İstanbulspor'da flaş ayrılık!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

. Lig ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-siyahlılarda genç teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklandı.

. Lig ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-siyahlılar genç teknik adam ile yollarını ayırdığını açıkladı. İstanbulspor geride kalan 27 haftada topladığı 47 puanla 6 sırada bulunuyor. Tekke'nin adı ile geçiyor.

ekibi açıklamasında; Teknik Direktörümüz Fatih ''Sultan'' Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz.' ifadelerine yer verdi.

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