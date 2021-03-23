İstanbulspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-siyahlılarda genç teknik adam Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-siyahlılar genç teknik adam Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıkladı. İstanbulspor geride kalan 27 haftada topladığı 47 puanla 6 sırada bulunuyor. Tekke'nin adı Kasımpaşa ile geçiyor.

İstanbul ekibi açıklamasında; Teknik Direktörümüz Fatih ''Sultan'' Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz.' ifadelerine yer verdi.

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