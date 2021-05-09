09 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Menemenspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

TFF 1. Lig'in 34. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, maçı kazanırsa 25 yıl ardından 'e çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Adana Demirspor maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 20:30'de 'da canlı yayınlanacak.

DEV MAÇIN HAKEMİ NUMANOĞLU

'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem düdük çalacak.

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