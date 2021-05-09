09 Mayıs 2021, Pazar
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Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Menemenspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, maçı kazanırsa 25 yıl ardından Süper Lig'e çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Menemenspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MENEMENSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Menemenspor - Adana Demirspor maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 20:30'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
DEV MAÇIN HAKEMİ NUMANOĞLU
Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
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