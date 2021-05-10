Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de oynanacak yarı final play-off programı belli oldu. Karşılaşmalar 16 Mayıs, 17 Mayıs ve 21 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre; 1'inci Lig Play-Off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

Play-Off yarı final müsabakalarının programı şöyle:

16 Mayıs Pazar:

20.00 Altay - İstanbulspor

17 Mayıs Pazartesi:

20.00 Altınordu - Yılport Samsunspor

21 Mayıs Cuma:

18.00 İstanbulspor - Altay

21.00 Yılport Samsunspor - Altınordu

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