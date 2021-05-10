10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu!
Spor Toto 1. Lig'de oynanacak yarı final play-off programı belli oldu. Karşılaşmalar 16 Mayıs, 17 Mayıs ve 21 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre; 1'inci Lig Play-Off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.
Play-Off yarı final müsabakalarının programı şöyle:
16 Mayıs Pazar:
20.00 Altay - İstanbulspor
17 Mayıs Pazartesi:
20.00 Altınordu - Yılport Samsunspor
21 Mayıs Cuma:
18.00 İstanbulspor - Altay
21.00 Yılport Samsunspor - Altınordu
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