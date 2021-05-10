10 Mayıs 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu!

1. Lig'de play-off programı belli oldu!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

Spor Toto 1. Lig'de oynanacak yarı final play-off programı belli oldu. Karşılaşmalar 16 Mayıs, 17 Mayıs ve 21 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre; 1'inci Lig Play-Off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

Play-Off yarı final müsabakalarının programı şöyle:

16 Mayıs Pazar:

20.00 -

17 Mayıs Pazartesi:

20.00 - Yılport

21 Mayıs Cuma:

18.00 İstanbulspor - Altay

21.00 Yılport Samsunspor - Altınordu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Tarık Çamdal'dan flaş sözler! Geçmişte şampiyonluk... Tarık Çamdal'dan flaş sözler! "Geçmişte şampiyonluk..."
Murat Sancak: Samet Aybaba ile devam edeceğiz Murat Sancak: Samet Aybaba ile devam edeceğiz
Giresunspor Başkanı Karaahmet maç sonunda konuştu! Giresunspor Başkanı Karaahmet maç sonunda konuştu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör