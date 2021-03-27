27 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu Süper Lig’e hazır olduklarını açıkladı

Altınordu Süper Lig’e hazır
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

. Lig'de 49 puanla 5. sırada bulunan ve ilk 2 takımdan sadece 2 puan geride kalan 'da teknik direktör açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "’e çıktığımızda yine yerli ve genç oyuncularla mücadele edeceğiz. Evet Süper Lig zor, fark yaratan yabancı oyuncular var. Ama biz kendimize, kulübümüze, başkanımıza güveniyoruz." dedi.

'inci Lig'de ilk 2'nin 2 puan gerisinde 49 puanla 5'inci sırada yer alan 'da teknik direktör , gelecek sezon 'de olmayı planladıklarını söyledi. Katıldığı bir televizyon programında, "Hedefimizin gerçekleşeceğini düşünüyorum" diyen deneyimli teknik adam, "Süper Lig'e çıktığımızda yine yerli ve genç oyuncularla mücadele edeceğiz. Evet Süper Lig zor, fark yaratan yabancı oyuncular var. Ama biz kendimize, kulübümüze, başkanımıza güveniyoruz. Zoru başaracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
1'inci Lig'e çıktıkları 2014-15 sezonu öncesi kendilerine, "Yabancı oyuncusuz olmaz" şeklinde uyarılar yapıldığını dile getiren teknik patron Hüseyin Eroğlu, "Sadece Türk oyuncularla da başarının gelebileceğini fazlasıyla ispatladık. dışına ve Süper Lig'e transfer olan oyuncularımız var. Süper Lig'de de başarılı olabilecek bir potansiyele sahibiz. Takım ve sistem oyunu oynuyoruz. Bu sezon öz kaynaktan 18 futbolcuya görev verdik. Gelecekte 'a daha çok oyuncu vereceğiz. Altınordu bir projesi" dedi.

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