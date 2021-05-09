09 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Balıkesirspor 0-5 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Altınordu'dan farklı tarife!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

. Lig'in 34. haftasında deplasmanda 'u 5-0 mağlup ederek play-off'a kaldı. İzmir ekibinin rakibi ligi 3. sırada bitiren takım olacak.

. Lig'de 34. hafta karşılaşmasında , 'yu konuk etti.

'nda oynanan müsabaka, Altınordu'nun 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada , 39. ve 47. dakikalarda , 64. dakikada ile 82. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Altınordu, puanını 60'a yükseltti ve 6. sırada tamamladı. Play-off'a kalan son takım olan Altınordu, yarı finalde sezonu 3. sırada bitiren takımla karşı karşıya gelecek.

Ligde kalması daha önce kesinleşen Balıkesirspor ise sezonu 35 puanla 13. sırada tamamladı.

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