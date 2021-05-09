09 Mayıs 2021, Pazar
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Adanaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Samsunspor kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Adanaspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ADANASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adanaspor - Samsunspor maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 20:30'de TRT Türk'te canlı yayınlanacak.
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