24 Ağustos 2021, Salı

TFF 1. LİG

BB Erzurumspor 2 - 1 Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erzurumspor Bursaspor’u devirdi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Süper Lig'in gediklisi Erzurumspor ve Bursaspor, TFF 1. Lig'de kozlarını paylaştı. Heyecan dozu yüksek mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Erzurumspor oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Aykut Akgün (KK) ve Novikovas'tan gelirken, Bursaspor'un tek golü ise Reagy Ofosu'dan geldi. Bu skorla Erzurumspor ikinci hafta sonunda ilk puanlarını alırken, Bursaspor 1 puanda kaldı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in gediklisi Erzurumspor ve Bursaspor, TFF 1. Lig'de karşı karşıya geldi. Heyecan dozu yüksek mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Erzurumspor oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren goller Aykut Akgün (KK) ve Novikovas'tan gelirken Bursaspor'un tek golü ise Reagy Ofosu'dan geldi.

Bu skorla Erzurumspor ikinci hafta sonunda ilk puanlarını alırken, Bursaspor 1 puanda kaldı.

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