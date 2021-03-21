21 Mart 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Ankaraspor 1-2 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Boluspor'dan kritik 3 puan!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

. Lig'de 27. hafta maçında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.

. Lig'de 27. hafta maçında deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.

'a galibiyeti getiren golleri 14'te ve 90+2'de (kendi kalesine) attı.

Ankaraspor'un golünü 29'da kaydetti.

Boluspor puanını 32'ye yükseltti.

Ankaraspor ise 16 puanda kaldı.
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