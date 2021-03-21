21 Mart 2021, Pazar
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Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 14'te Kabongo Kassongo ve 90+2'de Gökhan Akkan (kendi kalesine) attı.
Ankaraspor'un golünü 29'da Marcus Pedersen kaydetti.
Boluspor puanını 32'ye yükseltti.
Ankaraspor ise 16 puanda kaldı.
Ankaraspor 1-2 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Boluspor deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçında Bolusppor deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 14'te Kabongo Kassongo ve 90+2'de Gökhan Akkan (kendi kalesine) attı.
Ankaraspor'un golünü 29'da Marcus Pedersen kaydetti.
Boluspor puanını 32'ye yükseltti.
Ankaraspor ise 16 puanda kaldı.
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