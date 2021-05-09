09 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig'de!

Süper Lig biletini alan 2 takım belli oldu!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

Son dakika spor haberleri: . Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından 'e çıkan takımlar belli oldu. deplasmanda 'u 4-1 mağlup ederken, , deplasmanında 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucların ardından Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig biletini alan takımlar oldu. ise 'u 2-0 mağlup etmesine rağmen üçlü averajdan dolayı ligi 3. bitirdi ve play-off'ta ile eşleşti.

. Lig'in 34. haftasında oynanan maçların ardından biletini alan 2 takım belli oldu. Aynı saatte başlayan mücadelelerden deplasmanda 'u 4-1 ile geçerken, deplasmanından 2-1'lik skorla gülerek Süper Lig'e çıktı. İlk iki için iddiasını son maça kadar taşıyan ve deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen ise üçlü averajdan dolayı ligi 3. bitirdi ve play-off'ta ile eşleşti.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ;

Altınordu-Samsunspor

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