09 Mayıs 2021, Pazar
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PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ;
Altınordu-Samsunspor
Altay-İstanbulspor
Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig'de!
Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Süper Lig'e çıkan takımlar belli oldu. Adana Demirspor deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup ederken, Giresunspor, Tuzlaspor deplasmanında 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucların ardından Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig biletini alan takımlar oldu. Samsunspor ise Adanaspor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen üçlü averajdan dolayı ligi 3. bitirdi ve play-off'ta Altınordu ile eşleşti.
TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanan maçların ardından Süper Lig biletini alan 2 takım belli oldu. Aynı saatte başlayan mücadelelerden Adana Demirspor deplasmanda Menemenspor'u 4-1 ile geçerken, Giresunspor Tuzla deplasmanından 2-1'lik skorla gülerek Süper Lig'e çıktı. İlk iki için iddiasını son maça kadar taşıyan ve Adanaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Samsunspor ise üçlü averajdan dolayı ligi 3. bitirdi ve play-off'ta Altınordu ile eşleşti.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ;
Altınordu-Samsunspor
Altay-İstanbulspor
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