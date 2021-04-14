Menemenspor 2-2 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Menemenspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Menemenspor'un gollerini 34. dakikada Mohamed ve 61'de Ba kaydetti. Samsunsporun golleri ise 23. dakikada Coureur ve 90+4. dakikada Veli Çetin kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Menemenspor 31 puana yükselirken, Samsunspor ise 58 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Yasin Öztekin, soluna çekip vurdu. Kaleci Batuhan Şen savunmadan seken topu kontrol etti.

23. dakikada orta alandan yüklenen Samsunspor'da savunmayı eksik yakalayan Coureur, ceza sahası içine girerek Gökhan Karadeniz'e pas attı. Kaleci Batuhan'ın boşa çıkmasının ardından Gökhan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Coureur topu yerden vuruşla boş kaleye gönderdi. 0-1

25. dakikada Cuourer ceza sahası yayı önünde savunmadan sıyrılarak kaleye vurdu, yerden seken top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

30. dakikada Tayfun Aydoğan yaklaşık 30 metreden kaleye vurdu, yerden giden topu kaleci Nurullah Aslan kontrol etti.

34. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Rasheed'in sıfıra inip kale önüne çevirdiği topa dokunan Omar, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

57. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Savicevic, ceza sahası içine girip orta şu karışımı vuruş yaptı. Top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

61. dakikada kontra atağa çıkan Menemenspor'da İsmail Odabaşı yaklaşık 50 metre top sürdükten sonra kale önünde Ba'ya pas verdi. Topla buluşan Ba, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-1

69. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin Öztekin şutunu attı ancak kaleci Batuhan Şen topa müdahale ederek kornere gönderdi.

88. dakikada Kubilay Yavuz'un kullandığı serbest vuruşta topa ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Ferhat Çulcuoğlu'nun pozisyonunda kaleci Batuhan Şen topu tokatlayarak oyun alanına çevirdi. Pozisyonun devamında defans topu uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Kubilay'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Veli Çetin topu aşırttı, kimsenin dokunamadığı top ağlarla buluştu. 2-2

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