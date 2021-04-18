Akhisarspor 1-1 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de Akhisarspor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 82. dakikada Ayuk'un kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Küme düşme hattında bulunan Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında play-off mücadelesi veren Altınordu'yu konuk etti.
Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan kritik müsabakada karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sona erdi.
İzmir temsilcisi 8. dakikada genç forveti Enis Destan'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Akhisarspor, aradığı golü 68'de Delarge ile buldu.
Karşılaşmanın kalan kısmında başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi. Akhisarspor'da 82. dakikada ikinci sarı kartını gören Ayuk, takımını bir kişi eksik bıraktı.
Bu sonuçla puanını 53'e çıkaran İzmir temsilcisi, 6. sıradaki yerini korudu. Ligde 26 puana ulaşan Akhisarspor ise az da olsa ligde kalma ümidini son 3 haftaya taşıdı.
İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Altınordu 3-2 kazanmıştı.
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