18 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Akhisarspor 1-1 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Altınordu üstünlüğünü koruyamadı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

. Lig'de 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 82. dakikada 'un kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Küme düşme hattında bulunan , . Lig'in 31. haftasında play-off mücadelesi veren 'yu konuk etti.

'nda oynanan kritik müsabakada karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sona erdi.

8. dakikada genç forveti 'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Akhisarspor, aradığı golü 68'de ile buldu.

Karşılaşmanın kalan kısmında başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi. Akhisarspor'da 82. dakikada ikinci sarı kartını gören , takımını bir kişi eksik bıraktı.

Bu sonuçla puanını 53'e çıkaran İzmir temsilcisi, 6. sıradaki yerini korudu. Ligde 26 puana ulaşan Akhisarspor ise az da olsa ligde kalma ümidini son 3 haftaya taşıdı.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Altınordu 3-2 kazanmıştı.

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