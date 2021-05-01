01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Samsunspor 3-1 Ankaraspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışında bulunan Samsunspor sahasında Ankaraspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Eğer Samsun temsilcisi son hafta maçını kazanıp, Giresunspor veya Adana Demirspor puan kaybederse direkt olarak Süper Lig'e çıkacak. Puan kaybetmesi veya diğer 2 takımın da kazanması durumunda ise 3. olacak ve play-offlarda şansını sürdürecek.
Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Samsunspor ile Ankaraspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Yasin Öztekin, 64'te Veli Çetin ve 73. dakikada İlyas Yavuz kaydetti. Başkent temsilcisinin tek golü ise 48. dakikada Darko Bodul kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı ve 67 puana yükseldi. Ankaraspor ise 26 puanda kaldı.
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