01 Mayıs 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor 3-1 Ankaraspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Samsunspor son haftaya bıraktı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışında bulunan sahasında 'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Eğer Samsun temsilcisi son hafta maçını kazanıp, Giresunspor veya Adana Demirspor puan kaybederse direkt olarak Süper Lig'e çıkacak. Puan kaybetmesi veya diğer 2 takımın da kazanması durumunda ise 3. olacak ve play-offlarda şansını sürdürecek.

Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta karşılaşmasında ile 'la kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada , 64'te ve 73. dakikada kaydetti. Başkent temsilcisinin tek golü ise 48. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı ve 67 puana yükseldi. Ankaraspor ise 26 puanda kaldı.

Adana Demirspor şampiyonluk aşkına! haberin devamı

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