Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında lider Adana Demirspor sahasında Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Adana temsilcisi 3-0 kazandı. Eğer Adana Demirspor son hafta oynanacak Menemenspor maçından da galibiyetle ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek ve Süper Lig'e çıkacak.