01 Mayıs 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Eskişehirspor 1-5 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bursa Eskişehir'i farklı geçti
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

. Lig'in 33. haftasında , deplasmanda 'u Tuğbey (2), Eren, Berat ve Çağatay'ın golleriyle 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

. Lig'in 33. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 15 ve 50. dakikalarda , 46. dakikada , 76. dakikada ve 90+3. dakikada 'ın attığı gollerle 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi takımın tek golüyse 9. dakikada 'dan geldi.

Bursaspor bu sonuçla puanını 46'ya yükselterek 10. sırada yer aldı. Küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ise 8 puanla son sırada kaldı.

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