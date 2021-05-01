01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Eskişehirspor 1-5 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Bursaspor, deplasmanda Eskişehirspor'u Tuğbey (2), Eren, Berat ve Çağatay'ın golleriyle 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor ile Bursaspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 15 ve 50. dakikalarda Tuğbey Akgün, 46. dakikada Eren Güler, 76. dakikada Berat Altındiş ve 90+3. dakikada Çağatay Yılmaz'ın attığı gollerle 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi takımın tek golüyse 9. dakikada Onur Arı'dan geldi.
Bursaspor bu sonuçla puanını 46'ya yükselterek 10. sırada yer aldı. Küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ise 8 puanla son sırada kaldı.
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