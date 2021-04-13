TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Altınordu ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Adana Demirspor maçı 13 Nisan Salı günü saat 19:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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