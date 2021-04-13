13 Nisan 2021, Salı

TFF 1. LİG

Altınordu - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Altınordu - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

. Lig'in 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Adana Demirspor maçı 13 Nisan Salı günü saat 19:00'da 'da canlı yayınlanacak.

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