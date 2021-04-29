29 Nisan 2021, Perşembe
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Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.
Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı!
TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 futbol sezonu 13 Ağustos 2021'de başlayacak ve 23 Mayıs 2022'de sona erecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.
Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
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