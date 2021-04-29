29 Nisan 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Altay'da Mustafa Denizli etkisi! 6 isim kadro dışı bırakıldı

Altay'da Denizli etkisi! 6 isim kadro dışı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Son dakika spor haberleri... . Lig ekiplerinden 'da takımın başına tecrübeli çalıştırıcı 'nin getirilmesinin ardından 6 futbolcu kadro dışı bırakıldı. ekibinde , , , , ve Gencer Cansev'in kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

. Lig'de play-off mücadelesi veren 'da, Teknik Direktör takımıyla ilk antrenmanını dün yapmıştı. Deneyimli teknik adam antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu. 38 yıl aradan sonra Altay'a dönen Mustafa Denizli, "Her Altaylının kalbinde benim algım farklı. Her Altaylının da bendeki algısı çok farklı. Dolayısıyla bugün kulübe ilk kez antrenmana çıkıp onlarla beraber olmak benim adıma da camia adına da heyecan verici. Benim için fazlasıyla gurur verici" dedi.

"Buraya laf olsun diye gelmedim"

Play-off'a çok kısa bir süre kaldığını anımsatan Denizli, "Bu sürede yapmamız gereken çalışmaları yapacağız. İnşallah düşündüğümüz her şeyi gerçekleştireceğiz. Önümüzde bizi bekleyen ciddi bir sınav var. Ama buraya laf olsun diye gelmedim. İnandığım için, bu kulübe yıllarımı verdiğim için, bu kulüpte bu kadar uzun süre hizmet yaptıktan sonra burada görev almak benim adıma kaçınılmaz oldu. İlk antrenmanımızı tamamladık, çocuklardan memnunum. Tahmin ediyorum ki her geçen saatte onlar da benim ne istediğimi anlayacaklar. Hep birlikte düşündüğümüz hedefe gideceğiz" ifadelerini kullandı.

6 futbolcu kadro dışı

Öte yandan kulübe gelmeden önce kadronun çok geniş olduğunu ve sayının düşürülmesi gerektiğini söyleyen Denizli, harekete geçti. 71 yaşındaki teknik adamın talebi doğrultusunda , , , , ve Gencer Cansev'in kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Mustafa Denizli Altay'da! haberin devamı

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