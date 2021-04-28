28 Nisan 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Mustafa Denizli Altay'da!

Mustafa Denizli Altay'da!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

. Lig ekibi , ile anlaştıklarını duyurdu. | Son dakika spor haberi

ile yollarını ayıran , ile anlaştı.

Altay kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Evine Hoş Geldin Büyük Mustafa " notu paylaşıldı.

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