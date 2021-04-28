28 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Mustafa Denizli Altay'da!
TFF 1. Lig ekibi Altay, Mustafa Denizli ile anlaştıklarını duyurdu. | Son dakika spor haberi
Osman Özköylü ile yollarını ayıran Altay, Mustafa Denizli ile anlaştı.
Altay kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Evine Hoş Geldin Büyük Mustafa " notu paylaşıldı.
Evine Hoş Geldin Büyük Mustafa 🏁#İlkGündenBeri pic.twitter.com/3hb1bk0psJ— Altay Spor Kulübü #İlkGündenBeri (@AltaySporKulubu) April 28, 2021
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