27 Nisan 2021, Salı

TFF 1. LİG

Altay'da Mustafa Denizli dönemi! Ücretini şehit ailelerine bağışlayacak

Ücretini şehit ailelerine bağışlayacak! İşte Denizli'nin yeni takımı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, play-off süreci için takımın başına 'yi getirecek. Deneyimli teknik adam, Altay başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun çağrısına cevap verdi ve bu süreçte aldığı ücretini şehit aileleri ve 'na bağışlayacağını belirtti.

Teknik Direktör , Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun çağırısına cevap verdi. Altay'dan herhangi bir ücret talep edemeyeceğini ve bu ücretin bağışlanmasını rica eden Denizli, "Bu şartlar altında göreve hazırım" dedi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük konusunda çağrıda bulunmuş ve "Futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü, teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz. Altaylı Büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Mustafa Denizli, İzmir ekibinden kendisine gelen çağrıya kayıtsız kalmadı.

Altay'ın içinden yetişen bir isim olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Mustafa Denizli, "Bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Öncelikle bu nazik davet için çok teşekkür ederim. Bu sezon herhangi bir kulüp çalıştırmama kararını aldığım için pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem takdir edersiniz ki çok kolay değil. Altay'ın değerli yöneticilerinden bir ricam var, ilk olarak takımın çok geniş bir kadrosu var. Bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi ve en önemlisi, benim Altay'dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını rica ediyorum. Bu iki önemli konuda şartlar yerine getirildiği takdirde camiama olan gönül borcumu ödemeye ve elimden gelen tüm gayreti sarf etmeye hazırım. Bugün, başkan ile bir araya gelip bu nihai adımı atacağımızın bilinmesini isterim" açıklamasını yaptı.

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