Samsunspor 0-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Samsunspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı ve ev sahibinin 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta maçında Samsunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Adana temsilcisine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Dibba ve 80'de Emircan Altıntaş kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve 50 puanda kaldı. Adana Demirspor ise 45 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12'nci dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahasına girer girmez kaleye şut çeken Dibba'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0 – 1
16'ncı dakikada ani gelişen atağımızda Burak'ın pasıyla buluşan Djedje'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.
28'inci dakikada Gökhan Karadeniz'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Boli'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
65'inci dakikada Oğuz'un ceza sahasına yaptığı ortada ceza sahası içerisinden topa vuran Erkam'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
78'inci dakikada Kubilay'ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Erkam'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
80'inci dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında Emircan Altıntaş'ın çaprazdan kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 0 – 2
84'üncü dakikada Caner'in ceza sahasına yaptığı ortada Nadir'in şutunda top kaleci Zubas'ta kaldı.
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