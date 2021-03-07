07 Mart 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Ümraniyespor 3-1 GZT Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ümraniyespor GZT Giresunspor'a acımadı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

. Lig'de 25. hafta maçında , 'u 3-1 mağlup ederek yeşil beyazlılara üst üste 2. mağlubiyetini yaşattı.

. Lig'in 25. haftasında sahasında karşılaştığı 'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

29. dakikada 'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen 'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
43. dakikada Giresunspor savunmasını hazırlıksız yakalayan 'da , pasını savunma arkasına sarkan Mayi'ye aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mayi'nin plase vuruşunda top filelere gitti. 2-0
45. dakikada 'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Glumac'ın uzaklaştırmak istediği topu alan 'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
69. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte , kafayla topu arka taraftaki 'e aktardı. Alim, müsait pozisyonda kafa vuruşuyla maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-1
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